Реальный курс рубля в 2018 году не будет значительно отклоняться от нынешних значений, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.



«Рубль находится примерно вблизи фундаментального значения. В следующем году каких-то серьезных изменений по реальному курсу мы не ожидаем. Номинальный курс будет уже зависеть о того, как будет меняться ситуация на рынках и вести себя пара евро/доллар», — пояснил он.

На Московской бирже к закрытию торгов 12 декабря курс доллара вырос на 0,475% и составил 58,285 рубля. Курс евро прибавил 0,187% и достиг отметки 69,65 рубля.

Что касается оттока капитала из России, то в 2018 году он, по словам Орешкина, может превысить прогноз Минэкономразвития в 7 млрд долларов.

«Отток капитала в 2018 году при более высоких ценах на нефть, чем заложены в действующем прогнозе, может быть больше», — сказал министр.

Ранее Орешкин говорил, что МЭР пересмотрит прогноз по ценам на нефть в сторону повышения (до уровня выше 50 долларов за баррель) из-за продления сделки ОПЕК+.

Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке, вырос за 11 месяцев 2017 года в 3,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг 28 млрд долларов, сообщал ранее ЦБ РФ. Это значительно превышает прогноз МЭР на 2017 год — 18 млрд.

«В первую очередь (это произошло) из-за более сильного текущего счета, из-за более высоких цен на нефть — больший приток валюты идет, больше Минфин накапливает. Были бы ниже цены на нефть, был бы ниже отток», — пояснил глава МЭР.