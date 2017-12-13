«Принятый в США закон, регулирующий государственные закупки в оборонной сфере в 2018 году, вызывает серьезную озабоченность «Лаборатории Касперского». Отдельное упоминание «Лаборатории Касперского» в этом законе связано исключительно с месторасположением штаб-квартиры компании, а не с какими-то нарушениями с нашей стороны», — отметили в пресс-службе.

Как подчеркнули в «Лаборатории Касперского», в любом программном обеспечении могут потенциально содержаться уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники, в том числе это касается тех продуктов, которые гораздо шире используются в американских государственных учреждениях, чем решения «Лаборатории Касперского».

«Новый закон не основан на исследовании имеющихся правил в отношении государственных закупок программного обеспечения и никаким образом эти правила не улучшает, поэтому данное законодательство не приведет к снижению рисков в сфере кибербезопасности. При этом принятие этого закона наносит существенный ущерб бизнесу и бизнес-партнерам «Лаборатории Касперского». В настоящий момент компания изучает варианты своих последующих действий», — сказали в пресс-службе.

В ней напомнили, что безопасность пользователей остается главным приоритетом «Лаборатории Касперского» на всех рынках, включая американский. «Наша компания как защищала своих клиентов, так и продолжит их защищать от любых киберугроз, вне зависимости от происхождения или предназначения, и по-прежнему будет сотрудничать с глобальным сообществом по кибербезопасности в целях борьбы с компьютерной преступностью», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп узаконил запрет на использование продукции «Лаборатории Касперского» госструктурами.