«Ростелеком» решил вложиться в проект «Спутник», который был запущен в 2014 году, но так и не приобрел за прошедшее время широкой популярности. «Ростелеком» потратит на развитие поисковика «Спутник» и одноименного браузера 260,4 млн рублей, пишут «Ведомости».

Сейчас «Ростелеком» хочет повысить качество поиска, например, путем вычленения ключевых слов в «многословных запросах», следует из материалов закупок госоператора. Кроме того, поисковик должен научиться анализировать поток запросов пользователей на портале. Есть задачи и по развитию браузера: он должен давать корпоративным пользователям возможность контроля операций пользователей браузера.

Кроме того, подрядчик должен был обеспечить возможности скрытой установки и удаления браузера на компьютере. Среди уже реализованных задач представитель госоператора называет возможность расширенного поиска с уточнением параметров запроса. Кроме того, несколько компаний и государственных структур проводят тестирование двух новых продуктов, созданных в этом году, — «Корпоративного поиска» и «Корпоративного браузера». Кроме того, браузер «Спутник» должен работать под управлением операционных систем из реестра отечественного софта, говорится в техническом задании «Ростелекома».

Одной из основных задач «Спутника» было обеспечить приоритет официальных источников информации и высокую релевантность в целом по запросам, связанным с взаимодействием человека и социальных институтов, сообщал «Ростелеком».

Действительно, техническое задание предусматривает создание технологий для анализа больших данных, отмечает представитель «Ростелекома» Андрей Поляков. По его словам, сейчас «Ростелеком» видит «Спутник» своим технологическим центром в области обработки таких данных. На основе анализа данных, полученных поисковиком, госоператор в 2017 году провел пилотные проекты по предоставлению таргетированных сервисов и услуг отдельным группам абонентов и остался доволен результатами, рассказывает Поляков.