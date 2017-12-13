С 12 декабря POS-терминалы Бинбанка позволят организациям принимать к оплате карты международной платежной системы American Express. Эта возможность появится автоматически у всех действующих эквайринговых клиентов банка, а также у новых партнеров, заключивших соответствующий договор. Подключение действующих клиентов производится без подписания дополнительных документов и смены терминала. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе кредитной организации.



Основными держателями карт должны стать премиальные клиенты. По мнению представителей банка, прямой прием карт этой платежной системы будет способствовать усилению позиций кредитной организации на рынке эквайринга, особенно в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока и Сочи. «Это позволит нам увеличить эквайринговый оборот на 10% в 2018 году. В течение следующего года мы также планируем запустить прием карт AmEx в наших банкоматах и в интернет-эквайринге, а к 2020 году — войти в топ-3 банков по количеству POS-терминалов», — прокомментировал директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никита Хомутов.

Общий эквайринговый оборот Бинбанка за ноябрь 2017 года достиг 15 млрд рублей, а количество POS-терминалов, установленных в торговых точках, составило 27 тыс. активных устройств.

«Вряд ли банк будет активно продвигать карты AmEx на российском рынке, где лидерами остаются Visa и Masterсard. Тем более, что обслуживание данной платежной системы довольно дорогое», — комментирует запуск аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«С другой стороны, возможно получение дополнительной прибыли за счет обслуживания туристов, которые используют эту карту», — отмечает эксперт. Однако затраты на ее продвижение вряд ли окупятся при наличии текущего туристического потока и даже при его значительном росте. Более того, основной поток туристов в России — из Китая, а они используют совершенно другую систему.

Эксперт предполагает, что наиболее правдоподобным фактором, который мог заинтересовать крупный российский банк, является то, что AmEx запустила первый в мире сервис платежей на блокчейне с технической поддержкой финтех-стартапа Ripple. В ближайшее время компании в США и Великобритании смогут получать деньги за товары и услуги в режиме реального времени. Соответственно, если проект удастся, то российский банк, который станет партнером, значительно выиграет от сотрудничества с AmEx.

«Эквайринг нужен в первую очередь для того, чтобы увеличить обороты в Москве и Санкт-Петербурге. Развитие платежной системы давно упиралось в прием карт. Теперь этот вопрос можно будет частично решить», — отмечает директор аналитического департамента ИК «Golden Hills КапиталЪ АМ» Михаил Крылов

Бинбанк стал третьим банком в России, чьи POS-терминалы принимают к оплате American Express. Первым банком, который начал принимать AmEx, стал банк «Русский Стандарт», а в июле 2017 года о запуске приема карт American Express и China Union Pay рассказали в ВТБ 24.