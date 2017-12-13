Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду потерял 10 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:04 мск 59,19 рубля, курс евро уменьшился на 9 копеек, до 69,56 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Утреннее восстановление рынка энергоносителей и поддержка со стороны приближающегося налогового периода позволят российской валюте отыграть часть потерь, отмечает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Зварич Богдан. По данным на 10:00 мск баррель Brent стоит 63,87 доллара.



«На фоне данных API и в ожидании официальной статистики от Минэнерго США нефть марки Brent во второй половине дня может подняться в район 64,5 доллара за баррель», — поясняет аналитик.



Курс доллара не отходит далеко от уровня 59 рублей, так как рубль получает поддержку от спроса на ОФЗ, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. Он напоминает, что сегодня Минфин РФ проведет аукционы, на которых разметит два выпуска облигаций на общую сумму 40 млрд долларов.

«Технически паре USD/RUB ничего не мешает вернуться к уровню 59,65 рубля. Вчерашнее снижение привело к изменению наклона торгового канала. По его верхней границе цель находится на уровне 59,73 рубля за «американца», поддержка — на отметке 58,85 рубля»,— поясняет аналитик.

Сегодня внимание участников рынка будет приковано к решению ФРС, релизу FOMC, экономическим прогнозам по Штатам, а также к выступлению главы американского регулятора Джанет Йеллен, отмечает эксперт.

«Рынок заложил в цены повышение ставки на 25 базисных пунктов, поэтому трейдеры больше ждут пресс-конференции Джанет Йеллен. Это будет ее последнее заседание в ФРС. В 2018 году в должность вступит Джером Пауэлл», — комментирует аналитик.

Приоритет на осторожность со стороны ФРС, а также дальнейшее снижение запасов нефти вопреки росту добычи способны вдохнуть новую жизнь в динамику рубля, допускает аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его прогнозу, в этом случае нацвалюта сможет вернуться на путь роста в область 57 до конца года.

Пара EUR/RUB сегодня, вероятно, сохранит позиции вблизи 69,50, но в случае укрепления нефти способна откатиться к 69 уже на этой неделе.

