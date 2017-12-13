Фондовые торги в РФ стартовали в среду снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:20 мск уменьшился на 0,47% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 150,64 пункта. Индекс РТС на тот же момент просел на 0,45% и находился на отметке 1 144,68 пункта.

«Аппетит к риску на текущий момент слабоват. В среду, 13 декабря, внешний фон в целом нейтрален, если не считать того, что американские фондовые бенчмарки продолжили свое восхождение», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.