Нижегородский банк «Ассоциация» понизил ставки по вкладам при привлечении средств в рублях.

«Пенсионный капитал» (от 100 рублей на год) открывается теперь под 6,8% (ранее — под 7%), а рублевая доходность «Элитного» (пороговые суммы — 1,5 млн и 3 млн рублей, срок — год) равна 6,5% и 6,75% соответственно (вместо 7% и 7,25%). Проценты по ним ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

«Копилка» в данный момент открывается в рублях (в сумме от 5 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один или два года) под 5—6,3% годовых (прежде — под 5—6,5%), а «Стабильный доход» (от 10 тыс. рублей на один, три, шесть месяцев, один или два года) — под 6—7% (до этого — под 6—7,4%). Проценты выплачиваются в конце срока.



Пополнение счета и частичное снятие средств возможны по всем вкладам, кроме «Стабильного дохода».