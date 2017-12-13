Нижегородский банк «Ассоциация» понизил ставки по вкладам при привлечении средств в рублях.
«Пенсионный капитал» (от 100 рублей на год) открывается теперь под 6,8% (ранее — под 7%), а рублевая доходность «Элитного» (пороговые суммы — 1,5 млн и 3 млн рублей, срок — год) равна 6,5% и 6,75% соответственно (вместо 7% и 7,25%). Проценты по ним ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
«Копилка» в данный момент открывается в рублях (в сумме от 5 тыс. рублей на три, шесть месяцев, один или два года) под 5—6,3% годовых (прежде — под 5—6,5%), а «Стабильный доход» (от 10 тыс. рублей на один, три, шесть месяцев, один или два года) — под 6—7% (до этого — под 6—7,4%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Пополнение счета и частичное снятие средств возможны по всем вкладам, кроме «Стабильного дохода».
АО «КБ «Ассоциация» — средний по размеру активов региональный банк, один из крупнейших в Нижегородской области. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание преимущественно местных предприятий и организаций, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают вклады населения.
По данным банка, основными акционерами в настоящее время выступают следующие нижегородские организации и предприятия: ПАО «Нижегородский телевизионный завод В. И. Ленина» (ПАО «Нител») (43,90% совместно с «дочкой» — ООО «Нител-Энерго»), ПАО «Завод им. Г. И. Петровского» (14,24%), АО «Гидравлические системы» (9,73%), ООО «Резонанс-НН» (9,18%), АО «Гидромашфарверк» (8,19%), ЗАО «Научно-производственное предприятие «Гиком» (6,35%), ООО «Теплоцентр НМЗ» (2,47%), НОАО «Гидромаш» (1,37%). Оставшаяся часть акций принадлежит физическим и юридическим лицам, доля каждого из которых не превышает 5%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 11,85 млрд рублей (203-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,32 млрд, кредитный портфель — 5,58 млрд, обязательства перед населением — 6,73 млрд.