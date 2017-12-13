Сбербанк России и китайская интернет-платформа Alibaba приняли решение отказаться от ведения переговоров по созданию совместного предприятия, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.



Как отмечает издание, при реализации совместного предприятия речь шла о создании электронной торговли на базе приложения Сбербанка. В ходе переговоров, по данным источника, возник ряд разногласий.

При этом в Сбербанке так отреагировали на данную информацию: «Мы не комментируем слухи». В Alibaba от комментариев отказались.