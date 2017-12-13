Сбербанк России и китайская интернет-платформа Alibaba приняли решение отказаться от ведения переговоров по созданию совместного предприятия, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, при реализации совместного предприятия речь шла о создании электронной торговли на базе приложения Сбербанка. В ходе переговоров, по данным источника, возник ряд разногласий.
При этом в Сбербанке так отреагировали на данную информацию: «Мы не комментируем слухи». В Alibaba от комментариев отказались.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.