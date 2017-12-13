Агентство по страхованию вкладов начнет расчеты с вкладчиками банка «Канский» не позднее 27 декабря 2017 года, а банки-агенты для этого будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 19 декабря. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Страховой случай в отношении «Канского» (Березовский район Красноярского края) наступил в среду, 13 декабря, в связи с отзывом лицензии у банка.

Банк «Канский» лишен лицензии Банк России принял решение отозвать лицензию у банка «Канский» (регистрационный номер 860, Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка), сообщает пресс-служба регулятора.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 13 декабря 2017 года.



До начала выплат АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на своем сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о компенсациях. Такие заявления могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

