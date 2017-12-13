«Яндекс» и Сбербанк России подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Соответствующее соглашение о намерениях компании заключили 9 августа 2017 года.

По условиям обязывающего соглашения Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на 30 млрд рублей (около 500 млн долларов). На момент сделки партнеры оценивают всё предприятие в 60 млрд рублей без учета будущей синергии. «Яндекс» и Сбербанк будут владеть равными долями в компании. 10% акций пойдет на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников.

Основной задачей «Яндекс.Маркета» станет создание сервиса розничной интернет-торговли для пользователей. В России, Грузии, странах СНГ и Прибалтике «Яндекс» и Сбербанк будут заниматься интернет-торговлей только в рамках «Яндекс.Маркета».

Генеральный директор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков продолжит руководить компанией, а также войдет в совет директоров «Яндекс.Маркета» вместе с еще тремя представителями от «Яндекса» и тремя представителями от Сбербанка.

Совместное предприятие будет использовать технологии и бренд «Яндекса» и получит рекламно-информационную поддержку «Яндекса» и Сбербанка. Кроме того, партнеры используют все возможности и накопленный опыт в своих областях, чтобы обеспечить значительный рост «Яндекс.Маркета».

Сделка будет закрыта после того, как будут получены необходимые регуляторные разрешения и выполнены формальные условия. Стороны ожидают закрытия сделки в первой половине 2018 года.