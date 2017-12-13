Актив Банк обновил условия предоставления «Срочного» кредита. Теперь денежные средства в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей выдаются под 13% годовых, от 50 тыс. до 100 тыс. — под 15% годовых. Прежде действовала единая процентная ставка — 15% годовых.



Кредит доступен заемщикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, не имеющим действующих кредитов в Актив Банке, а также негативной кредитной истории в других банках. Финансирование выдается на срок от трех месяцев до одного года без залога и поручительства. Личное страхование не требуется.

«Заявка рассматривается в течение трех рабочих дней после представления полного пакета документов. Оформить кредит по сниженной ставке можно до 31 января 2018 года», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.