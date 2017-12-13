Актив Банк обновил условия предоставления «Срочного» кредита. Теперь денежные средства в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей выдаются под 13% годовых, от 50 тыс. до 100 тыс. — под 15% годовых. Прежде действовала единая процентная ставка — 15% годовых.

Кредит доступен заемщикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, не имеющим действующих кредитов в Актив Банке, а также негативной кредитной истории в других банках. Финансирование выдается на срок от трех месяцев до одного года без залога и поручительства. Личное страхование не требуется.

«Заявка рассматривается в течение трех рабочих дней после представления полного пакета документов. Оформить кредит по сниженной ставке можно до 31 января 2018 года», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.

Актив Банк ПАО «АКБ «Актив Банк» — небольшой по размеру активов финансовый институт, зарегистрированный в Республике Мордовия. Основные направления деятельности — кредитование корпоративных клиентов (в том числе представителей малого и среднего предпринимательства, государственных и муниципальных организаций), привлечение средств граждан во вклады, размещение свободных средств в Банке России. Основным источником фондирования выступают депозиты физлиц (свыше 70% от пассивов).
В настоящее время, по данным раскрываемой отчетности (на 23 января 2017 года), основными акционерами Актив Банка выступают председатель его совета директоров и президент АО «Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» Александр Меркушкин (29,20%); Республиканский фонд поддержки социально-экономических программ «Созидание» (26,08%, учредителями фонда являются семь физических лиц), членом правления которого является Александр Меркушкин; АО «Агрофирма «Октябрьская» (19,01%, подконтрольна ее гендиректору и бывшему члену совета директоров ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк» Ивану Андину и его семье); Татьяна Климаева (7,83%); ООО «Фром» (6,05%, бенефициар — Егор Фирстов); ОАО Консервный завод «Саранский» (4,40%); Раиса Тутуркина (2,71%) и ООО «Ромодановосахар» (1,78%). Остальные 2,94% акций распределены между миноритариями — пятью юридическими и шестью физическими лицами.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 7,42 млрд рублей (246-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,16 млрд, кредитный портфель — 1,83 млрд, обязательства перед населением — 5,02 млрд.