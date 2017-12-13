Рынок IT ежегодно демонстрирует рост в пределах 10%, однако в этом году он составит 15%, а в следующем году данный показатель может увеличиться. К этому привели пренебрежение нормами информационной безопасности ранее и, как следствие, усиленное вниманием к ним после массовых кибератак, говорится в исследовании Positive Technologies.

2017 год показал, что хакерские технологии развиваются все стремительнее: срок, который проходит с момента внедрения технологии до ее успешного взлома, сократился до трех — пяти дней, а это значит, что взломщики реагируют на новые способы информационной защиты гораздо оперативнее, чем компании — на возможные уязвимости.

За год выросло количество кибератак — как массовых (вирусы-шифровальщики Petya, WannaCry и другие), так и точечных.

В пятерку наиболее часто подвергавшихся кибератакам в 2017 году вошли финансовые компании. Одно из уязвимых мест — атаки на АТМ. Деньги из банкоматов все чаще крадут с использованием технологий, предусматривающих минимальное физическое воздействие на АТМ. В Европе количество таких атак за первое полугодие выросло на 500%, в России и СНГ этот показатель тоже увеличивается. Основные причины: низкий уровень защищенности банкоматов и слабая реакция производителей на обнаруженные уязвимости.

Большие опасения у специалистов вызывают планы по активному внедрению «умных» городов, особенно если это будет затрагивать важную инфраструктуру. В случае с «умными» городами и домами взлом одного устройства может заразить всю сеть, а значит, если «умными» станут светофоры или счетчики по коммунальным услугам, такие сети будут очень уязвимы без должных средств защиты.