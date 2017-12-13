Акции АФК «Система» на открытии торгов Московской биржи упали более чем на 9%.



Так, минимальная цена бумаг «Системы» во время начала торгов составила 9,805 рубля.

При этом позднее стоимость акций АФК «Система» скорректировалась. К 11:20 мск падение замедлилось до 4,94%, до 10,29 рубля за бумагу.

Ранее стало известно, что суд Башкирии арестовал активы АФК «Система» на 99 млрд рублей по иску «Роснефти».

«Новость негативна для «Системы» и предполагает дальнейшие риски для холдинговой компании в результате иска «Роснефти», требования по которому в настоящий момент превышают 300 млрд рублей. Основная часть активов «Системы» арестована в качестве обеспечения перед вынесением решения суда, в том числе доля в МТС арестована по предыдущему иску «Роснефти». Также SPO «Детского мира» может быть не завершено», — говорится в обзоре аналитической компании «Атон».

В «Башнефти» подчеркнули, что компания не исключает возможности увеличения размера убытков, предъявленных в иске к АФК «Система».

«Башнефть» подала иск в Арбитражный суд Башкирии с требованием взыскать 98,19 млрд рублей с АФК «Система» и 33,4 млрд рублей с АО «Система-Инвест» в пользу «Башнефти». Указанные убытки причинены «Башнефти» в результате недобросовестных и незаконных действий АФК «Система» и ее «дочки», выразившихся в неправомерном выводе из «Башнефти» денежных средств под видом дивидендов», — говорится в документах нефтяной компании.

Размер указанных убытков определен по состоянию на даты причинения соответствующих убытков и в дальнейшем может быть увеличен по результатам дополнительных расчетов и оценок, пояснили в «Башнефти».

Как отметил старший риск-менеджер ИК «Норд-Капитал» Виталий Манжос, дополнительным негативом для акций АФК «Система» выступила новость о том, что Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии подало в Арбитражный суд иск о взыскании с эмитента 131,6 млрд рублей. «Таким образом, суммарный объем текущих претензий к АФК «Система» превысил 433 миллиарда рублей. Шансы на то, что ответчик сумеет выйти из нескольких судебных разбирательств без финансовых потерь, представляются сомнительными», — отметил он.