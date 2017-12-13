Средний чек россиян в ноябре не изменил положительной динамики и прибавил сразу 11 рублей к октябрьскому значению. Таким образом, по итогам последнего осеннего месяца средний чек составил 543 рубля за один поход в магазин, что на 2,6% больше октябрьского показателя, свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

«То есть официальный уровень месячной инфляции в 0,2% был успешно преодолен. Однако в разрезе года средний чек «похудел» на 5 рублей, или на 0,9%, что с учетом накопленной инфляции говорит о его сокращении почти на 3,5%», — отмечают социологи.

Показатель вырос почти во всех округах за исключением Приволжского, где он «похудел» на рубль, или 0,2%, и Северо-Западного — здесь чек потерял почти 3% от октябрьского значения. В остальных регионах чек рос, хотя и с разной интенсивностью. Так, например, на юге страны чек прибавил всего 0,2%, в центре — 2,3%, на Урале — 3,6%, в Сибири — 4,4%, а на Дальнем Востоке — 6,2%.

Средний чек в Санкт-Петербурге по итогам ноября вырос на 2,6%, поднявшись с отметки в 680 до 698 рублей. Однако за год показатель снизился на 1,1% от 706 рублей. В Москве рост чека в ноябре оказался куда скромнее и составил всего 0,9% — с 698 до 704 рублей. Годовое же сокращение чека в столице двукратно превзошло размеры инфляции и составило 5,2%. То есть чек за год потерял 39 рублей, опустившись с отметки в 743 рубля.

В целом средний чек в городах-миллионниках в ноябре вырос на 1%, а за год потерял 1,9%. В городах-пятисоттысячниках показатель за месяц увеличился на 4,7%, а за год — на 5,9%, что значительно выше годовой инфляции. В городах-стотысячниках рост чека за месяц составил 3,8%, а за год — 7%.

Гипермаркеты в ноябре не пользовались особым спросом у потребителей, что сказалось на размере среднего чека, который за месяц уменьшился на 3,5%, а за год — на 7%. Основные покупки россияне, по всей видимости, совершали в супермаркетах, где чек за месяц прибавил 3,5%. Годовой рост чека в этом канале составил 6,8%. В дискаунтерах средний чек за месяц почти не изменился, прибавив всего 0,5%. При этом за год он снизился на 3,4%.

Удивительно, что средний чек показал внезапный рост на 5% в магазинах традиционной торговли (через прилавок), хотя тенденция по сокращению чека в этом канале развивалась многие месяцы.

Итак, резюмируют социологи, предновогодние закупки только вышли на старт в ноябре, хотя уже обеспечили приличный рост общих повседневных расходов и увеличение среднего чека. На предновогодний шопинг откликнулись в первую очередь жители полумиллионников и стотысячников, предпочитая для закупок супермаркеты и магазины традиционной торговли. Москвичи же и жители мегаполисов в целом пока запасаться подарками и продуктами к новогоднему столу не спешат.