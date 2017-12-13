Депутаты Госдумы приняли в первом чтении два законопроекта, определяющих новую норму выплаты ежемесячных пособий на первых и вторых детей в семье.

На детей, которые будут рождены после 1 января 2018 года, будут выплачиваться пособия, равные прожиточному минимуму на ребенка в данном регионе. Однако эта помощь будет адресной — ее получат только семьи, где подушевой доход не превышает полтора прожиточного минимума.

Оба законопроекта внесены в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным, финансирование подразумевается из федерального бюджета — никакого софинансирования со стороны региональных бюджетов не предусмотрено.

Как пояснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, размер пособия будет рассчитываться, исходя из регионального прожиточного минимума ребенка за II квартал предыдущего года, который является «наиболее представительным с точки зрения динамики цен и никак не ниже среднегодового показателя». Прожиточный минимум на ребенка в разных регионах составит в 2018 году от 8 тыс. до 20 тыс. рублей.

Критерием выплаты пособия является нуждаемость, которая будет оцениваться по среднедушевому текущему доходу за предыдущий год, точка отсечения, прописанная в законопроекте, — полтора прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте. Некоторые депутаты выступили за увеличение этого порога до двух прожиточных минимумов. Максим Топилин обратил внимание на то, что в текущем доходе не будут учитываться доходы, полученные семьей от подсобного хозяйства, вкладов в банках, сдачи жилья в аренду и т. п.

Пособие будет выплачиваться на детей до полутора лет. Под программу попадают, таким образом, семьи с доходом до 40—50 тыс. рублей на троих. По оценкам Минтруда, средняя выплата составит около 10,5 тыс. рублей в месяц на одного ребенка.

Как пояснил министр, за первым пособием нужно будет обращаться в органы исполнительной власти субъектов (через МФЦ), за пособием на второго ребенка — в ПФР, одновременно с оформлением материнского (семейного) капитала.

Расходы на первый законопроект составят в 2018 году около 21,4 млрд рублей на первых детей и 24,6 млрд на вторых детей. В 2019 году в федеральном бюджете заложено 55 млрд и 63 млрд рублей соответственно, в 2020-м — 68 млрд и 78 млрд. По оценке Минтруда, в 2018 году 339 тыс. детей будут получать эти пособия.

Второй законопроект продлевает действие маткапитала на три года — до 2021 года включительно и разрешает использование его не только на оплату образования детей с трех лет, как сейчас, но и для оплаты яслей (с двухмесячного возраста ребенка). Подразумевается, что теперь маткапиталом смогут воспользоваться и те семьи, у которых нет этой возможности сейчас, так как они не в состоянии ни получить эти деньги на текущие нужны, ни купить жилье в ипотеку. Напомним, что в течение последних лет размер материнского капитала не индексировался, пересмотр его размера подразумевается в 2020 году.

Поправки в законопроекты должны быть внесены до 17 декабря, второе чтение намечено на 20 декабря, третье — на 23 декабря.