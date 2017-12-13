На фоне подписания ряда соглашений между российскими нефтегазовыми компаниями и их китайскими партнерами, а также повышенного интереса азиатских инвесторов к экономике стран Евразийского региона в 2018 году ожидается существенный рост прямых капиталовложений в Россию и другие страны ЕАЭС. Об этом говорится в докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития «ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций — 2017».

Благодаря новым сделкам в проектах по добыче и переработке углеводородов китайским инвесторам удалось нарастить свои ПИИ в России на 3 млрд долларов — до 8,2 млрд. По мнению аналитиков ЦИИ ЕАБР, китайские инвесторы будут приобретать активы не только в топливном и химическом комплексах, но и в обрабатывающей промышленности стран ЕАЭС. Однако главный рывок инвестиционной экспансии ожидается в горнодобывающем секторе.

«В плане инвестиций «поворот на Восток», о котором так много говорили в последние несколько лет, материализуется начиная с 2016 года. Азиатским инвесторам необходимо было время для изучения перспективных проектов, принятия окончательных решений и оформления сделок, — отмечает директор ЦИИ ЕАБР Евгений Винокуров. — Наконец маховик китайских инвестиций начал раскручиваться и в России. Мы видим быстрый рост китайских прямых инвестиций в российский нефтегазовый сектор и горнодобывающую промышленность. Однако пока нет заметных капиталовложений в обрабатывающую промышленность и полностью отсутствуют ПИИ в транспорт». Вместе с тем в этих секторах Китай активен в других странах, в частности в Казахстане. С помощью различных кредитных инструментов, в том числе льготных, Китай способствует развитию транспортных коридоров Шелкового пути.

По объему накопленных китайских ПИИ Россия почти в три раза уступает Казахстану, где он достиг 21,5 млрд долларов. Кроме того, с 2014 года возрастающий интерес для китайских транснациональных компаний также представляет Белоруссия, где за счет инвестиций в машиностроительный и транспортный комплекс накопленный объем ПИИ из Китая за 2016 год увеличился на 53% до 0,6 млрд долларов.

В целом азиатские инвесторы продолжают наращивать прямые капиталовложения в ЕАЭС. За весь период мониторинга (2008—2016 годы) накопленные ПИИ 12 азиатских стран (Китая, Японии, Турции, Индии, Израиля, Монголии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Сингапура и Вьетнама) увеличились с 32 млрд до 75,6 млрд долларов.

Япония пока сохраняет лидерство среди азиатских стран по накопленным ПИИ в России. По итогам 2016 года на экономику России пришлось 15,1 млрд долларов привлеченных японских ПИИ против 14,8 млрд в 2015-м. По отношению к другим странам ЕАЭС японские компании заняли выжидательную позицию и присматриваются к наиболее перспективным проектам. Около 65% всех накопленных инвестиций японских транснациональных компаний в государства ЕАЭС приходится на топливный комплекс России, однако немало капиталовложений привлекли агропром и машиностроительный комплекс.

Успешное приобретение нефтегазовых активов в России в 2016 году позволило индийским транснациональным компаниям нарастить свои ПИИ в российской экономике на 3,3 млрд долларов. В остальных странах ЕАЭС значимого притока индийских ПИИ не наблюдалось. По мнению экспертов ЦИИ ЕАБР, Индия продолжит инвестировать в России и Казахстане, однако индийские игроки будут проигрывать Китаю.

На фоне создания зоны свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом и вероятного начала переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром активизировался интерес компаний из этих государств Юго-Восточной Азии к экономикам стран Союза. Однако 99% объема ПИИ из Вьетнама и Сингапура пока сконцентрированы в России: по итогам 2016 года накопленные прямые капиталовложения данных стран в российской экономике составили 667 млн и 786 млн долларов соответственно. Вьетнам и Сингапур быстро наращивают свои прямые инвестиции в Россию. Эксперты ЦИИ ЕАБР прогнозируют положительную динамику с другими странами, с которыми торгово-экономические отношения ЕАЭС набирают обороты, в частности с Ираном и Египтом.

Казахстан успешно привлекает в свою экономику инвесторов с Ближнего Востока. На начало 2017 года объем накопленных прямых инвестиций из ОАЭ в этой стране составил почти 1,5 млрд долларов из 2 млрд в ЕАЭС. В Казахстане уже работают около 200 предприятий с участием капитала ОАЭ. Кроме того, по итогам 2016 года Казахстан стал центром притяжения турецких ПИИ: прямые капиталовложения турецких компаний в казахстанскую экономику увеличились за год на 34% до 1,3 млрд долларов. Капитал турецкого происхождения представлен почти во всех секторах инвестирования, за исключением топливного.

В то же время ближневосточный капитал прирастает и в других странах ЕАЭС. В 2016 году в Россию пришли первые прямые капиталовложения из ОАЭ в размере 0,6 млрд долларов. Также не исключен прорыв в экономическом взаимодействии Саудовской Аравии и России. В соответствии с выводами доклада ЦИИ ЕАБР, в среднесрочной перспективе импорт саудовских ПИИ оценивается в 8—10 млрд долларов.



Все страны ЕАЭС без исключения продолжают наращивать собственные инвестиции в государства Евразии за пределами СНГ. За 2016 год данный показатель увеличился на 4% (3,6 млрд долларов) и достиг 93 млрд. В целом за период 2008—2016 годов суммарный показатель объема накопленных ПИИ стран ЕАЭС в Евразии вырос в 2,5 раза. Основным направлением экспорта прямых капиталовложений из ЕАЭС являются страны Европы. При этом Россия на данный момент не испытывает особого интереса к инвестициям в Восточной и Южной Азии. За последний год наблюдалось небольшое сокращение накопленных российских ПИИ в этих регионах. За 2016 год резко сократились российские ПИИ в Монголии и Индии (в три раза), но заметно увеличились в Египте (рост на 45% до 3,3 млрд долларов).

