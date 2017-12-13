Кетовский Коммерческий Банк уменьшил ставки по рублевым депозитам.

«Пенсионер» (от 100 рублей на три года) открывается под 3,5% (вместо 4%), а «Срочный пенсионный» (от 10 тыс. рублей, от 181 до 731 дня) — под 6,25—6,75% годовых (прежде — под 6,5—7%).

«Супер выгодный» (от 1 млн рублей, от шести месяцев до года) привлекается под 7,25% (вместо 7,5%), а «Престижный» (от 100 тыс. рублей, от 31 до 731 дня) — под 6,25—6,75% годовых (ранее — под 6,5—7%).

Все вклады можно пополнять. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Кетовский Коммерческий Банк ООО «Кетовский коммерческий банк» — небольшой по размеру активов региональный банк, сконцентрировавший свою деятельность на обслуживании клиентов Курганской и Тюменской областей. Ключевыми операциями для финансового учреждения являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов физических лиц. Основными источниками финансирования активных операций кредитной организации являются вклады физических лиц и средства предприятий и организаций.
На текущий момент бенефициарами банка являются депутат Курганской областной думы Евгений Кафеев и Марина Кафеева (супруги), совместно контролирующие 26,78% долей общества, Виктор и Александр Захаровы (родственники, совместно 19,11%), Евгений Плеханов (17,50%), Михаил Комаров (9,90%), Светлана Травникова (9,66%), Григорий Таблер (9,54%), Евгений и Тамара Якуничевы (супруги, совместно 3,02%), Юрий и Татьяна Коковины (супруги, совместно 0,80%) и миноритарии (3,69%).


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2,25 млрд рублей (397-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,43 млрд, кредитный портфель — 1,54 млрд, обязательства перед населением — 0,96 млрд.