Кетовский Коммерческий Банк уменьшил ставки по рублевым депозитам.

«Пенсионер» (от 100 рублей на три года) открывается под 3,5% (вместо 4%), а «Срочный пенсионный» (от 10 тыс. рублей, от 181 до 731 дня) — под 6,25—6,75% годовых (прежде — под 6,5—7%).

«Супер выгодный» (от 1 млн рублей, от шести месяцев до года) привлекается под 7,25% (вместо 7,5%), а «Престижный» (от 100 тыс. рублей, от 31 до 731 дня) — под 6,25—6,75% годовых (ранее — под 6,5—7%).

Все вклады можно пополнять. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.