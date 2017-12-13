Страховщики ОСАГО могут быть добровольно исключены из системы «е-Гарант» и «Единого агента» Российского союза автостраховщиков, если будут оказывать услуги ОСАГО в Крыму и Севастополе.



Соответствующее решение принято на общем собрании РСА. Относительно «Единого агента» решение вступит в силу только после согласования с Федеральной антимонопольной службой, касательно «е-Гаранта» установлен срок 1 февраля, сообщает Агентство страховых новостей.

«Те, кто продает в Крыму, получают амнистию по «бумажному» агенту и «электронному» агенту», — сказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. При этом должны быть соблюдены три условия. Доля компании на страховом рынке Крыма должна составлять не менее 8%, она должна иметь не менее двух филиалов в Крыму, а также договоры представительства в Крыму и Севастополе не менее чем с десятью членами РСА, добавил он.

Для страховщиков, которые не хотят работать в Крыму, предлагается обратная мера. Они могут добровольно полностью отказаться от продажи ОСАГО в Крыму и Севастополе, однако тогда их обязательства по «е-Гаранту» возрастут.

По словам Уфимцева, уже есть одна компания, полностью соответствующая трем критериям, которые позволяют ей работать в Крыму и быть исключенной из «е-Гаранта». Также есть три компании, которым не хватает необходимого количества договоров представительства, однако они смогут быстро заключить их и также начать работу в республике. «Я на 99% уверен, что они заключат эти договоры без каких-либо проблем. По нашим оценкам, все эти четыре компании будут заключать договоры ОСАГО в Крыму», ‒ отметил Уфимцев. По информации АСН, три из этих компаний — «Гайде», «Опора» и «НАСКО».

Система «е-Гарант» была создана с целью лишить страховщиков возможности отказывать в оформлении электронного полиса ОСАГО проблемным клиентам, а также жителям «токсичных» регионов (в которых убыточность по ОСАГО наиболее высока, как, например, в Челябинской области). К проблемным клиентам Евгений Уфимцев относит три основные категории: молодых водителей, таксистов и владельцев транспортных средств с маленькой мощностью.