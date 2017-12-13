Россельхозбанк запустил специальное предложение, в рамках которого для всех категорий клиентов процентная ставка составит 12,5% годовых при оформлении кредита сроком более одного года на сумму свыше 500 тыс. рублей. Предложение действует в рамках тарифов «Потребительский», «Потребительский без обеспечения», «Для надежных клиентов и бюджетников» до 31 декабря 2017 года.



Без учета акции ставка по «Потребительскому» кредиту варьируется от 12% до 16,5% годовых. «Потребительский без обеспечения» выдается под 13,5—18% годовых. «Для надежных клиентов и бюджетников» ставка без обеспечения составляет 10—17% годовых, с обеспечением — 10—16,5% годовых.

Без залога и поручительства банк готов предоставить до 750 тыс. рублей, с обеспечением — до 1 млн рублей. Для надежных клиентов и бюджетников срок кредита может достигать семи лет, для прочих клиентов — пяти лет. Личное страхование оформляется по желанию заемщика, но при отказе от страховки ставка увеличится на 6 процентных пунктов.

«Преимуществом кредитов Россельхозбанка является возможность клиента по своему усмотрению выбрать способ погашение кредита: аннуитетными или дифференцированными платежами (последний способ позволяет снизить размер итоговой переплаты), недостатком — большая надбавка при отказе от личного страхования», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимаются.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).