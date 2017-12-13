Администрация красноярского автосалона разместила в Интернете объявление о продаже Benrley Flying Spur за 55 биткоинов, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.



В России запрещено совершать покупки с помощью криптовалюты. При этом возможность совершения сделок в иностранной валюте предоставлена, но в предусмотренных законом случаях.

«Вместе с тем, выпуск и обращение криптовалют децентрализован, отсутствует возможность его регулирования, ее оборот не требует ведения отчетности, в том числе налоговой. Анонимность платежей позволяет использовать криптовалюты в теневой экономике, а при необходимости в процессе легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», — отметили в пресс-службе.

При этом в прокуратуре подчеркнули, что факт реализации автомобилей за биткоины не был установлен, однако с целью недопустимости нарушения закона директору автосалона объявлено предостережение.

По требованию прокуратуры информация о продаже автомобиля путем расчета криптовалютой удалена.