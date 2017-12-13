ОАО «Банк «Таврический» — крупный по размеру активов банк, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. Основные направления деятельности — обслуживание корпоративных клиентов и физических лиц, проведение операций на валютных рынках и на рынке ценных бумаг. Ключевым источником фондирования выступают средства на расчетных счетах и депозитах юридических лиц (39,9%) и вклады населения (32,0%).

С марта 2015 года банк проходит процедуру санации при участии АО «АКБ «Международный финансовый клуб», которому принадлежит 100% акций кредитной организации. Конечными бенефициарами «Международного финансового клуба» выступают Михаил Прохоров (47,45%), Виктор Вексельберг (35,48%), Екатерина Игнатова (13,14%).

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 99,96 млрд рублей (69-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 15,60 млрд, кредитный портфель — 48,24 млрд, обязательства перед населением — 30,91 млрд.