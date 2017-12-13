ЦБ установил официальные курсы валют на 14 декабря. Курс доллара повысился на 30,76 копейки, составив 59,1446 рубля (58,837 рубля на 13 декабря). Курс евро увеличился на 16,71 копейки, до 69,4653 рубля (69,2982 рубля на 13 декабря).



Снижение нефтяных цен и рост доллара на глобальном рынке накануне не оставили шансов российской валюте, подтолкнув ее к коррекции в основных торгуемых парах, констатируют эксперты.

«Благодаря падающей нефти, которая надавила на рубль, и возросшему спросу на доллар США пара USD/RUB вернулась к максимумам понедельника», — комментирует старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«Таким образом, рубль частично утратил иммунитет в противостоянии со спросом на валюту на фоне покупок Минфином и подготовки к внешним выплатам», — резюмирует аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов.

Тем не менее, указывает эксперт, сегодня аукцион ОФЗ может локально поддержать рубль, плюс к этому стоит добавить частичное восстановление нефтяных котировок.

Потенциал дальнейшего роста пары USD/RUB не так велик, согласна Афанасьева. Многое будет зависеть от отчета по CPI США, публикуемого в среду, и последующего заседания FOMC по денежно-кредитной политике.

«Если инфляция окажется слабее прогнозов, а Федрезерв менее оптимистично выскажется на тему экономических перспектив, это способно сильно уронить доллар», — объясняет эксперт.

В таких условиях, допускает она, USD/RUB скатится к отметке 58,55 за несколько часов.