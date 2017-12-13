Единая платформа, объединяющая все государственные сайты с контентом и сервисами, может быть создана в России в 2018 году. Об этом сообщил замминистра связи Алексей Козырев в ходе конференции «Рунет-2017: итоги года».



«Нам нужен маркетплейс (платформа — агрегатор предложений товаров и услуг), такой, как «Яндекс.Маркет», на котором все органы государственной власти (федеральные, муниципальные, региональные, судебная система, парламент) могли бы размещать свой контент, свои сервисы. Этот маркетплейс должен обеспечивать единый поиск, единую навигацию, функции по обратной связи, интерактивные сервисы, календари, конференции, обсуждения», — сказал он.

Козырев отметил, что все это «должно быть упаковано в качественный интерфейс, удобный и понятный для пользователя».

«Концепция создания такого маркетплейса подготовлена Минкомсвязью, мы доложили ее в правительстве, показали вице-премьеру Аркадию Дворковичу, получили его одобрение. Сейчас мы готовим решение правительства о том, чтобы уже в 2018 году запустить в стране такой единый маркетплейс с качественным интерфейсом, который по сути будет являться цифровой платформой, предоставляющей сервисы и для органов власти, и для граждан и бизнеса», — пояснил замглавы Минкомсвязи.

Сейчас в России есть более 5 тыс. государственных порталов, указал чиновник. «Мы реально печем порталы как пирожки, очень хорошо научились это делать. Любая информационная система обязательно должна вывести в Интернет свой портал», — сказал он.