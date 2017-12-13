Агентство по страхованию вкладов с 14 декабря начинает выплату страхового возмещения вкладчикам краснодарского банка «Новопокровский», чья лицензия была отозвана 4 декабря текущего года. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств банка, за страховым возмещением на сумму около 6,8 млрд рублей могут обратиться порядка 8 тыс. вкладчиков, в том числе 424 вкладчика, имеющие счета (вклады) для предпринимательской деятельности, с требованиями примерно на 70 млн. Страховка будет выплачиваться в шести субъектах РФ, в том числе в Москве, где за компенсациями могут прийти порядка 2,9 тыс. вкладчиков, выплаты оцениваются в сумму около 2,8 млрд рублей.

В период до 14 декабря 2018 года прием заявлений на выплату возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются через банки-агенты: Росбанк и Россельхозбанк. О порядке расчетов после указанной даты АСВ сообщит дополнительно.

Для определения своего банка-агента вкладчик может воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент» на сайте АСВ. Ранее уточнялось, что РСХБ привлечен для расчетов с вкладчиками, проживающими в станице Новопокровской Новопокровского района Краснодарского края.



Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.



ЦБ отозвал лицензию у банка «Новопокровский» Банк России отозвал лицензию у банка «Новопокровский» (регистрационный номер 467, г. Краснодар), сообщает пресс-служба регулятора.

Росбанк ПАО «Росбанк» — универсальный финансовый институт с хорошо развитой филиальной сетью, один из крупнейших банков России. Ключевыми направлениями деятельности банка является розничный бизнес, обслуживание корпоративных клиентов, инвестиционно-банковские услуги, а также private banking. Контролируется французской финансовой группой Societe Generale (99,95%). Таким образом, в настоящий момент французская банковская группа Societe Generale контролирует 99,95% акций Росбанка. Акционеры-миноритарии составляют 0,05% акций фининститута.



По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 841,44 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 118,23 млрд, кредитный портфель — 402,08 млрд, обязательства перед населением — 231,45 млрд.