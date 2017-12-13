Переход от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике, а также снижение инфляции указывают на то, что ЦБ, скорее всего, в очередной раз снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 8%.



Опрошенные порталом Банки.ру эксперты полагают, что риторика регулятора останется прежней, тем более, что в рынок уже заложен сценарий понижения ставки на 25 б.п. Одной из основных причин снижения аналитики считают падение инфляции ниже целевых значений Центробанка.

Заседание 15 декабря будет опорным. По его итогам ЦБ представит доклад о денежно-кредитной политике, а глава регулятора Эльвира Набиуллина даст пресс-конференцию.



Эксперты полагают, что снижение ставки не снизит кредитную нагрузку на бизнес и население, так как при сегодняшней динамике инфляции сдвиги могут наступить при снижении ключевой ставки минимум на 1,5 процентных пункта.

«ЦБ не ведет рынок, а следует за ним»

Снижение показателя до 50 б.п. также было бы возможно, но ЦБ склонен демонстрировать системный подход к принятию подобных решений. Сохранение ставки на уровне 8,25% при инфляции в 2,7% сложно обосновать, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX) Антон Табах.

По его мнению, снижение до 7,75% представляется маловероятным. «Одним из основных трендов политики ЦБ является предсказуемость его действий, а в рынок уже заложен сценарий понижения на 25 б.п. К сожалению, ЦБ не ведет рынок, а следует за ним», — отмечает он.

В СМП Банке также полагают, что 15 декабря ЦБ снизит ключевую ставку до 8%. «Один из главных ориентиров для регулятора в вопросах изменения уровня ставки — инфляция, а она сейчас находится в рамках целевых значений», — объясняет руководитель службы разработки стратегии СМП Банка Анатолий Салтыков.

В настоящее время накопленная с начала года базовая инфляция составляет 2,1% вместо целевого уровня в 4%, что главным образом объясняется слабым внутренним потребительским спросом. Кроме того, по данным Минэкономразвития России, темп роста ВВП в III квартале замедлился до 1,8% в годовом выражении, хотя по результатам за II квартал темп роста экономики составил 2,5%. (прогноз Минэкономразвития на III квартал 2017 года — 2,2% роста ВВП).

В соответствии с вышеуказанными данными и по оценкам экспертов крымского РНКБ, снижение ставки будет вероятным в размере 0,25 п.п.

Санкции не позволяют радикально снизить ставку

Опасения, связанные с возможным ужесточением санкций, состоящем во введении запрета на приобретение долговых суверенных обязательств, скорее всего, не позволят сделать более решительный шаг и понизить ставку на 0,5 п.п., добавляет главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.

«ЦБ движется к нейтральному уровню ключевой ставки, который, как любая оценка, связан с некоторым уровнем неопределенности. Сейчас, например, ЦБ говорит о том, что нейтральным является уровень реальной ключевой процентной ставки в 2—3%. Можно сказать, что при сохранении благоприятных условий вторая половина 2018-го — первое полугодие 2019 года для ЦБ станут периодом «нащупывания» нейтрального для российской экономики уровня ключевой процентной ставки», — комментирует эксперт.

По мнению главного аналитика компании «Телетрейд Групп» Олега Богданова, снижение ставки могло бы быть более радикальным. «Ничто не мешает опустить ставку ниже 8%, однако ЦБ действует осторожно и в данный момент его могут сдерживать внешние факторы — возможные дополнительные санкции со стороны США, которые могут коснуться рынка ОФЗ и неуверенность в устойчивости рынка нефти», — считает эксперт.

Он поясняет, что сейчас, на фоне низкой инфляции, осторожность регулятора выглядит чрезмерной, так как российская экономика нуждается в дополнительных стимулах в виде низких ставок по кредитам, что без существенного снижения ключевой ставки невозможно. «Если решение Центробанка совпадет с ожиданиями — снижение на 25 б.п., то реакции на рынках не последует. Другие варианты могут вызвать краткосрочные колебания на внутреннем валютном рынке, при снижении на 50 б.п. рубль незначительно ослабнет к доллару», — добавляет аналитик «Телетрейд Групп».

Осторожность ЦБ успокаивает инвесторов

Изменение ставки движется вслед за инфляцией и некоторое запоздание со снижением очень удобно не только для прогнозов, но и для стабильности финансовой сферы. «Денежный рынок не любит сильных колебаний, в отличие от фондового, где любое движение идет ему в плюс», — отмечает директор аналитического департамента «Альфа-Форекс» Андрей Диргин.

«Такая практика ЦБ успокаивает отечественных и иностранных инвесторов, позволяет им планировать на довольно длительные сроки и участвовать в росте экономики. Конечно, более сильное снижение к границам уровня инфляции бизнес будет только приветствовать, но банковская сфера работает с явным трудом (не считая госкомпаний), поэтому турбулентность именно сейчас только повредит», — комментирует Диргин.

Рынок не рассчитывает на дальнейшее понижение

Ставки рынка капитала уже отреагировали и заложили это снижение, полагает аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его наблюдениям, кривая бескупонных доходностей сдвинулась вниз примерно на 25 б.п. в основном в области краткосрочных и среднесрочных выпусков, таким образом получила форму прямой линии. Подобную форму можно интерпретировать как изменение ожиданий инвесторов относительно дальнейших изменений ключевой процентной ставки. То есть рынок явно не закладывается на дальнейшее понижение или повышение ставки.

Снижение ставки зависит от укрепления рубля

Инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин считает, что при условии ослабления рубля к пятнице выше 60 рублей за доллар, регулятор для поддержания рубля и сохранения спроса в ОФЗ оставит ставку без изменений. «Вопреки распространенному мнению ни Минфину, ни ЦБ не нужен слабый рубль. Но им не нужен и сильный рубль. Поэтому политикой ЦБ останется удержание валютной пары доллар/рубль в диапазоне 57—60 рублей за доллар», — отмечает он.

«В 2018 году ключевая ставка будет на уровне 7%»

В базовом сценарии Бинбанка к концу 2018 года ключевая ставка будет составлять 7%. В кредитной организации не исключают, что ставка будет несколько ниже, при условии, что риск введения новых санкций не реализуется или ведущие ЦБ мира будут более мягкими.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru