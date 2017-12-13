Наблюдательный совет Сбербанка одобрил план увеличения дивидендных выплат до 50% от прибыли начиная с 2020 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждения.



Как сообщалось, ранее набсовет Сбербанка одобрил изменения в дивидендную политику банка. При этом глава кредитной организации Герман Греф отказался раскрывать подробности решения до встречи с инвесторами в Лондоне, которая состоится 14 декабря.

По информации Bloomberg, план не устанавливает количественных целей по дивидендам на период до 2020 года.

Дивиденды Сбербанка за 2016 год составили 135,5 млрд рублей, или 25% от чистой прибыли по МСФО. В дивидендной политике Сбербанка не указано, сколько он должен выплачивать акционерам, однако банк неоднократно заявлял, что стремится к дивидендам на уровне 20% от чистой прибыли.



Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Сбербанк без проблем может выплачивать дивиденды в 50% от прибыли, как и другие компании с госучастием.