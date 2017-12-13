Сбербанк открыл в Перми «офис будущего» в новом уникальном формате, говорится в сообщении кредитной организации. Отделение находится по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 112.



«Важное отличие нового формата — упрощение операций с наличными денежными средствами. В новом офисе нет кассы, все расчеты в филиале производятся с помощью автоматических кассовых автоматов, что позволяет упростить процессы обслуживания и сэкономить время клиентов», — отмечают в госбанке.

В новом филиале клиентам предоставляется полный перечень банковских услуг: кредитование, открытие депозитов и банковских карт, денежные переводы, обмен валюты, услуги «Автоплатеж» и «Мобильный банк», доступ к онлайн-сервисам и др.

В зоне круглосуточного самообслуживания через банкоматы и информационно-платежные терминалы клиенты могут совершить большинство банковских операций. Также здесь расположен постамат, в котором можно круглосуточно получить интернет-покупки.

В основном зале клиентов встречает промобот, который может дать консультацию по широкому кругу банковских операций либо перенаправить для консультаций к банковскому специалисту. Здесь же расположена зона онлайн-услуг, где можно совершить операции через Интернет, а также распечатать необходимые документы.



Во время обслуживания клиенты Сбербанка могут бесплатно подзарядить свои мобильные устройства, а их дети — провести время в зоне компьютерных игр.

Новый филиал создан в безбарьерном формате, все зоны обслуживания доступны для клиентов с детьми и клиентов с особенностями здоровья, отмечают в финорганизации.

Часы работы: с понедельника по пятницу — 9:00—19:00, в субботу — 9:30—16:30.