Уровень занятости вырос в еврозоне на 0,4% и на 0,3% в ЕС по итогам III квартала 2017 года по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом свидетельствуют первичные данные Eurostat, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Во II квартале 2017 года занятость увеличилась на 0,4% в еврозоне и на 0,5% в ЕС.

По оценкам Eurostat, в III квартале на территории всего Евросоюза было 236,3 млн работоспособных мужчин и женщин, из которых 156,3 млн находились в еврозоне. Это самые высокие показатели уровня занятости, зафиксированные агентством.

Среди европейских стран наибольший прирост занятого населения по сравнению с предыдущим кварталом был в Эстонии (плюс 1,3%), Хорватии и на Мальте (обе — плюс 1,1%), а также в Болгарии (плюс 1%). При этом снижение наблюдалось в Литве (минус 0,5%) и Польше (минус 0,3%).