На Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) введен новый сервис — оплата начислений одним платежом. Пока функция доступна в пилотном режиме и только для налоговых начислений, говорится в сообщении Минкомсвязи.

Ранее каждый счет приходилось оплачивать отдельно, подтверждая платеж. После введения нового сервиса начисления можно оплатить одной трансакцией.



«Платеж разделяется по операциям уже после оплаты — на стороне ЕПГУ и банка. Сервис предусматривает возврат денег пользователю, если часть платежа не будет принята начисляющей стороной. Оплата проводится с помощью банковской карты, электронного кошелька или счета мобильного телефона без комиссии и дополнительных сборов», — отмечают в ведомстве.



Сейчас в личные кабинеты пользователей на ЕПГУ загружаются налоговые начисления, судебные задолженности и начисления за нарушения правил дорожного движения. После успешной проверки сервиса оплаты налоговых начислений одним платежом функционал будет расширен на штрафы ГИБДД и задолженности ФССП России.