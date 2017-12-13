Арбитражный суд Москвы взыскал 130,6 млн рублей с авиакомпании «ВИМ-Авиа». Информация об этом есть в опубликованном в среду решении суда, по которому заложенное имущество компании будет продано на открытых торгах. Суд установил начальную цену в размере 157 млн рублей.



Также в решении суда говорится о том, что денежные требования истца удовлетворены. Более того, в пользу банка будет взыскано заложенное имущество (459 номенклатурных позиций), в которое входят запчасти воздушных судов.

«ВИМ-Авиа» накопил задолженностей примерно на 10 млрд рублей, из них около 7 млрд — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами. В конце сентября «ВИМ-Авиа» начала задерживать рейсы, после чего СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, компания продавала авиабилеты, хотя знала, что не сможет исполнить свои обязательства перед пассажирами. Осенью суд в Ирландии арестовал активы «ВИМ-Авиа».

Во вторник, 12 декабря, Басманный суд Москвы по ходатайству следователей заочно арестовал совладельца авиационной компании Рашида Мурсекаева и ее предыдущего финансового директора Алевтину Калашникову.