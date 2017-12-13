Арбитражный суд Москвы взыскал 130,6 млн рублей с авиакомпании «ВИМ-Авиа». Информация об этом есть в опубликованном в среду решении суда, по которому заложенное имущество компании будет продано на открытых торгах. Суд установил начальную цену в размере 157 млн рублей.
Также в решении суда говорится о том, что денежные требования истца удовлетворены. Более того, в пользу банка будет взыскано заложенное имущество (459 номенклатурных позиций), в которое входят запчасти воздушных судов.
«ВИМ-Авиа» накопил задолженностей примерно на 10 млрд рублей, из них около 7 млрд — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами. В конце сентября «ВИМ-Авиа» начала задерживать рейсы, после чего СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, компания продавала авиабилеты, хотя знала, что не сможет исполнить свои обязательства перед пассажирами. Осенью суд в Ирландии арестовал активы «ВИМ-Авиа».
Во вторник, 12 декабря, Басманный суд Москвы по ходатайству следователей заочно арестовал совладельца авиационной компании Рашида Мурсекаева и ее предыдущего финансового директора Алевтину Калашникову.
ПАО «АКБ «Авангард» — крупный по размеру активов финансовый институт с развитой сетью подразделений как в Москве, так и в регионах. В корпоративном сегменте основными направлениями деятельности являются расчетно-кассовое обслуживание и кредитование коммерческих предприятий, в рознице — выпуск и обслуживание кредитных карт, а также привлечение средств населения во вклады.
Ключевой бенефициар — президент, председатель совета банка Кирилл Миновалов (владеет пакетом в 99,27% через ООО «Алькор Холдинг Групп»). На миноритариев приходится 0,73% акций.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 136,09 млрд рублей (54-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 20,72 млрд, кредитный портфель — 63,57 млрд, обязательства перед населением — 39,12 млрд.