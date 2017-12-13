Невыплаченные долги по налогам в Греции составляют более 50% ВВП страны, или почти 100 млрд евро, свидетельствуют статистические данные организации IAPR. Из этой суммы лишь 10—15 млрд евро по-прежнему можно собрать в казну, остальная часть — случаи банкротства и смерти должника, сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Налоговые органы Греции с начала года конфисковали зарплаты, пенсии и активы более 180 тыс. налогоплательщиков — всего около 4 млрд евро за первые десять месяцев. Греческие власти планируют принять меры в 2018 году в отношении 1,7 млн должников.

Статистика IAPR показывает, что только в октябре невыплаченные налоговые обязательства домашних хозяйств и предприятий Греции составили 1,2 млрд евро, а неоплаченные налоги с января по октябрь равны 10,44 млрд евро.

Отмечается, что с 2014 года долги населения перед государством растут минимум на 1 млрд евро ежемесячно. В настоящее время в Греции числится 4,17 млн налогоплательщиков-должников, это означает, что каждый второй налогоплательщик имеет задолженность перед государством. Более 1,7 млн должников сталкиваются с риском принудительных мер по сбору долгов.