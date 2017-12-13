Фондовые площадки Азии завершили торги среды разнонаправленной динамикой ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 просел на 0,47% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 758,07 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,49%, до 29 222,1, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite повысился на 0,68%, до 3 303,04 пункта. Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,09% и завершил сессию на отметке 3 468,77. Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,79%, до 2 480,55 пункта.