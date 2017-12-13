Певец Аркадий Укупник снялся в рекламном видеоролике Сбербанка России под названием «Укупник снова в топе». Ролик призван популяризировать переводы через интернет-банк Сбербанка и размещен в среду кредитной организацией на официальном YouTube-канале с хештегами «#селебрити» и «#симсимоткройся».

«Аркадий Укупник возвращает популярность, закидывая денюжку на «Сбербанк Онлайн», — гласит описание к видео.

В ходе ролика кудрявый покоритель женских сердец из 90-х, обещавший съесть свой паспорт в случае попытки женить его на себе, ходит по Москве и спрашивает у представителей молодежи, не хотят ли они сделать с ним селфи. В том числе за деньги (1 тыс. и 5 тыс. рублей в зависимости от настроения главного героя).

Исполнитель хита со ставшими уже культовыми словами «Сим-сим, откройся, сим-сим, отдайся» одет в бежевую дубленку и шарф в корпоративных цветах Сбербанка. Ото всех, к кому обращается, он получает отказ. Пока не предлагает перевести деньги за селфи или иную активность для соцсети с ним через «Сбербанк Онлайн» — тут-то все и соглашаются.

В конце ролика ставки растут: воодушевленный и почувствовавший былую популярность Укупник даже предлагает одному мужчине съесть его паспорт за 20 тыс. рублей. Но не находит отклика в сердце сурового гражданина и вынужден ретироваться.