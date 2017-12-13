Госдума РФ в среду, 13 декабря, приняла в третьем чтении поправки к закону «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей». Соответствующая информация отражена в базе законопроектов на сайте нижней палаты российского парламента. Изменения, вносимые в статью 56 закона, позволят расширить круг банков, осуществляющих выплаты указанным категориям пенсионеров.

Сейчас закон предусматривает выплату таких пенсий по месту жительства или пребывания пенсионеров в пределах территории РФ через Сбербанк путем зачисления соответствующих сумм во вклады либо через почтовые отделения.

Предусмотрено внесение в соответствующую статью закона дополнительного положения, согласно которому правительство РФ на основании предложений федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, вправе определить иные банки, осуществляющие указанные выплаты.

При этом каждый такой банк должен соответствовать одновременно следующим критериям:

иметь собственные средства (капитал) по состоянию на 1-е число отчетного месяца в размере не менее 100 млрд рублей;

находиться под контролем РФ или Банка России. Под этим понимается возможность Российской Федерации или ЦБ прямо или косвенно (через юридическое лицо или несколько юридических лиц) определять принимаемые банком решения посредством распоряжения более чем 50% голосов в его уставном капитале, назначать единоличный исполнительный орган и/или избирать более 50% наблюдательного совета (совета директоров);

иметь лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он был разработан в рамках исполнения поручения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева от 16 марта 2017 года в целях обеспечения конкуренции при отборе банков, осуществляющих выплату пенсий вышеуказанным категориям пенсионеров.



Законопроектом предусмотрено вступление поправок в силу с 1 января 2018 года.

