Сообщение об угрозе взрыва в офисе Тинькофф Банка в Москве оказалось ложным. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

«Проверка помещений завершена, ничего подозрительного обнаружено не было», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что помещения банка проверяли кинологи со служебными собаками.

В пресс-службе банка подтвердили, что проверка закончилась и офис работает в штатном режиме.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что экстренные службы столицы проверяют информацию об угрозе взрыва в офисе Тинькофф Банка на северо-западе Москвы.