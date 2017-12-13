Бывший глава Национального банка Украины (НБУ) Сергей Арбузов назвал официальную информацию украинского Минфина о сумме госдолга страны недостоверной. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



По данным Минфина, долг Украины составляет 77 млрд долларов. «Самое очевидное, это забытые 3 миллиарда долларов, за которые Украина судится с Россией, напомню, что мы фактически проиграли первую инстанцию в суде. Здесь у Украины позиция страуса с головой в песке: долг не признаем, значит, имеем право не возвращать и не учитывать. Также в официальной сумме Минфин не учитывает выплаты после реструктуризации еврооблигаций (опционы на ВВП), которую проводила Наталья Яресько. История по этим варрантам настолько запутанная, что до сих пор непонятно, как и сколько денег стране придется дополнительно выплатить кредиторам», — заявил Арбузов.

Если посмотреть на официально указанные выплаты, то в 2019 году Украине нужно будет выплатить 5 млрд долларов: сюда входят евробонды, долги МВФ и облигации по американским гарантиям, отметил экс-глава НБУ.

«Мы с вами уже знаем о неуказанных долгах, это значит — будут и неуказанные выплаты, к перечисленному сюда же можно добавить китайские свопы, которые китайцы могут потребовать обратно (а это еще плюс 1,5 миллиарда долларов в год), итого, по расчетам экспертов, эта сумма близится к 9 миллиардам долларов», — заключил Арбузов.

