Бум-Банк (Нальчик) приступил к выпуску дебетовых карт «Мир».

Плата за выпуск карты со сроком действия один год составит 150 рублей, двухлетней — 200 рублей, карты на три года — 300 рублей. Также ежемесячно будет взиматься комиссия в размере 20 рублей за обслуживание счета.

Снять наличные в устройствах банка можно бесплатно. Комиссия за получение денежных средств в банкоматах других банков составит 1,5%, минимум 200 рублей. Операция по снятию наличных в кассах сторонних кредитных организаций обойдется держателю карты в 1%, но не менее 200 рублей.

«При выборе продукта стоит обратить внимание на то, что банк дополнительно к плате за обслуживание взимает плату за выпуск карты, а также на наличие неснижаемого остатка в размере 60 рублей», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.

Первоначальный взнос по картам платежной системы «Мир» включает неснижаемый остаток и составит 210 рублей, 260 рублей или 360 рублей в зависимости от срока действия карты.



Кроме того, банк уменьшил плату за выпуск дебетовых карт Visa и Masterсard в долларах и евро, а также первоначальный взнос и неснижаемый остаток.