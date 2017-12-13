Бум-Банк (Нальчик) приступил к выпуску дебетовых карт «Мир».
Плата за выпуск карты со сроком действия один год составит 150 рублей, двухлетней — 200 рублей, карты на три года — 300 рублей. Также ежемесячно будет взиматься комиссия в размере 20 рублей за обслуживание счета.
Снять наличные в устройствах банка можно бесплатно. Комиссия за получение денежных средств в банкоматах других банков составит 1,5%, минимум 200 рублей. Операция по снятию наличных в кассах сторонних кредитных организаций обойдется держателю карты в 1%, но не менее 200 рублей.
«При выборе продукта стоит обратить внимание на то, что банк дополнительно к плате за обслуживание взимает плату за выпуск карты, а также на наличие неснижаемого остатка в размере 60 рублей», — отмечает эксперт по банковским картам Банки.ру Полина Пронина.
Первоначальный взнос по картам платежной системы «Мир» включает неснижаемый остаток и составит 210 рублей, 260 рублей или 360 рублей в зависимости от срока действия карты.
Кроме того, банк уменьшил плату за выпуск дебетовых карт Visa и Masterсard в долларах и евро, а также первоначальный взнос и неснижаемый остаток.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2,27 млрд рублей (393-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,37 млрд, кредитный портфель — 1,44 млрд, обязательства перед населением — 1,35 млрд.