Башкомснаббанк ввел новый вклад «Уникальный».

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 930 дней. Начисление процентов происходит по трем периодам: с первого по 160-й день — по ставке 8,8%, со 161-го по 900-й день — 2%, с 901-го по 930-й день — 8,8% годовых.

Процентная ставка за полный срок депозита составит 3,39% годовых. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет либо капитализируются.

«По истечении 180 дней возможно досрочное расторжение договора с сохранением начисленных процентов. При открытии вклада в интернет-банке проценты будут ежемесячно капитализироваться», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.

Башкомснаббанк ПАО «Башкомснаббанк» — средний по размеру активов региональный банк (г. Уфа), занимающий второе место среди пяти кредитных организаций Республики Башкортостан. Финансовая организация ориентирована на кредитование и обслуживание корпоративных клиентов, в том числе малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады. Основные источники фондирования — средства физических лиц. Банк сосредоточен на обслуживании бизнеса компаний домашнего региона.
На сегодняшний день основными бенефициарами банка являются генеральный директор ООО «ФК «БКСБ» Фаннур Нургалиев (29,16%) и Тагир Ибрагимов (19,89%), член совета директоров Ира Латыпова (11,59%) и ее брат председатель правления банка Флюр Галлямов (9,97%), Гульфия Валиева (7,79%), Светлана Николаева (6,92%), Ирик Абдуллин (5,30%), Альбина Кулахметова (4,87%) и Марат Шаймарданов(4,05%). Оставшаяся часть (0,46%) распределена между акционерами-миноритариями.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 20,39 млрд рублей (158-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,14 млрд, кредитный портфель — 16,70 млрд, обязательства перед населением — 16,32 млрд.