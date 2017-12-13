Башкомснаббанк ввел новый вклад «Уникальный».

Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 930 дней. Начисление процентов происходит по трем периодам: с первого по 160-й день — по ставке 8,8%, со 161-го по 900-й день — 2%, с 901-го по 930-й день — 8,8% годовых.

Процентная ставка за полный срок депозита составит 3,39% годовых. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет либо капитализируются.

«По истечении 180 дней возможно досрочное расторжение договора с сохранением начисленных процентов. При открытии вклада в интернет-банке проценты будут ежемесячно капитализироваться», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.