Потребительские цены в России за период с 5 по 11 декабря выросли на 0,1%, свидетельствуют опубликованные в среду данные Росстата.



С начала месяца цены выросли на 0,2%, а с начала года — на 2,3%, уточняет статистическое ведомство. В прошлогоднем декабре инфляция составила 0,4%.

«За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 1,4%, масло сливочное, маргарин, молоко пастеризованное, сыры и пшено — на 0,2—0,3%. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 1,3%, сахар-песок — на 0,5%, свинину и масло подсолнечное — на 0,2%», — говорится в сообщении.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,5%, на дизельное топливо – на 0,8%.

