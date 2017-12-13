Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге одобрили 13 декабря доклад о борьбе с отмыванием финансовых средств, уклонением от уплаты налогов и нелегальным вывозом полученных таким образом средств. Об этом свидетельствует прямая интернет-трансляция из зала заседания.

В документе указывается, что «офшорные финансовые центры управляют в настоящее время капиталами, объем которых составляет, по различным оценкам, от 1 до 21 триллиона долларов. Объем отмываемых капиталов в масштабах планеты равен при этом 2—5% мирового ВВП». «Согласно данным 2011 года, считается, что около 3,1 триллиона долларов ежегодно недополучается в виде налогов в результате налоговых махинаций, которые осуществляют транснациональные корпорации», — говорится также в докладе.

«Борьба против такого рода транснациональных преступлений требует координированных действий целого ряда стран и регионов», — подчеркивают в Страсбурге. В докладе при этом содержится предупреждение, что «деятельность целого ряда коммерческих и некоммерческих трестов рискует в дальнейшем стать причиной еще больших нарушений законов».

«Согласно подсчетам Европейской комиссии, годовые потери для казны европейских государств и европейского сообщества составляют как минимум 1 триллион евро. Это наносит удар как по национальным бюджетам, так и по бюджету ЕС», — говорится в докладе. Согласно его данным, для развивающихся стран ущерб от уклонения от уплаты налогов и отмывания незаконно полученных капиталов «составляет примерно 250 млрд евро в год».