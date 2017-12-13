Арест активов холдинговой компании АФК «Система» (является крупнейшим акционером МТС с долей эффективного участия — 50,004%) не препятствует деятельности МТС, сообщили в пресс-службе оператора связи.



«АФК «Система» сообщила о том, что Арбитражный суд Республики Башкортостан наложил арест на часть активов корпорации. Данное событие не препятствуют операционной деятельности МТС и не влечет каких-либо последствий в соответствии с существующими долговыми инструментами МТС», — говорится в релизе.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Башкирии в рамках обеспечительных мер по иску «Башнефти» и «Роснефти» к АФК «Система» на 131,6 млрд рублей арестовал 52,09% акций «Детского мира», 90,5% акций агрохолдинга «Степь», 71,87% акций МТС Банка, 100% долей в уставном капитале ООО «Система Телеком Активы» и другие активы. Компании запрещено распоряжаться этим имуществом и получать доход по арестованным ценным бумагам и долям.

Позже в АФК «Системе» заявили, что «Башнефть» и «Роснефть» намерены довести корпорацию до банкротства.

На этом фоне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные кредитные рейтинги МТС в местной и иностранной валюте с «BB+»до «BB».