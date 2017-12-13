Госдума РФ в среду, 13 декабря, приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети Интернет, обеспечивающим предоставление информационно-коммуникационных сервисов обмена мгновенными сообщениями. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты российского парламента.

Предусмотрено внесение в главу 13 КоАП («Административные правонарушения в области связи и информации») новой статьи 13.39, касающейся организаторов работы мессенджеров, — «Неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями». Согласно ей, неисполнение организатором мессенджера обязанностей, установленных законодательством РФ об информации, информационных технологиях и защите информации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс., на юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

В статье дается примечание, что за предусмотренные ею административные правонарушения лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Предполагается вступление поправок в силу с 1 января 2018 года.

Путин подписал закон о регулировании работы мессенджеров Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями. Документ опубликован в воскресенье на портале правовой информации.

Напомним, летом этого года были подписаны поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», регулирующие работу мессенджеров. В частности, предусмотрена обязательная идентификация пользователей, при этом мессенджеры должны обеспечить техническую возможность отказа пользователей от получения сообщений от других пользователей, возможность рассылки сообщений по инициативе органов государственной власти и ограничение рассылки и передачи сообщений с информацией, распространяемой с нарушением требований законодательства.



На этой неделе суд признал законным назначение штрафа в 800 тыс. рублей организатору мессенджера Telegram за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений некоторых пользователей. Штрафы за это предусмотрены другой статьей КоАП (13.31) — «Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети Интернет».

