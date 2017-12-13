Промсвязьбанк за 11 месяцев 2017 года получил более 16 млрд рублей чистой прибыли. Таковы данные отчетности финучреждения по РСБУ.
«Из этого объема до конца декабря 11 миллиардов рублей банк планирует включить в базовый капитал после подтверждения финансового результата независимым аудитором», — говорится в релизе.
По оценкам Промсвязьбанка, норматив достаточности базового капитала кредитной организации к 1 января 2018 года составит не менее 7,4% (при минимальном регуляторном значении — 7,03%).
Ранее Промсвязьбанк получил прибыль от продажи непрофильного актива на 8 млрд рублей, которую включит в капитал.
Напомним, с 1 января 2018-го для системно значимых банков, к которым Промсвязьбанк относится, Центробанк ужесточает требования. Норматив достаточности базового капитала должен быть не ниже 7,025%. Сейчас он должен быть не ниже 6,1%, притом что для банков, не включенных в список системно значимых, — лишь 5,75%.
Промсвязьбанк, которому нужно увеличить капитал, нашел деньги, пишут «Ведомости». Банк получил прибыль от продажи непрофильного актива на 8 млрд рублей, которую включит в капитал.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.