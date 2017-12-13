Промсвязьбанк за 11 месяцев 2017 года получил более 16 млрд рублей чистой прибыли. Таковы данные отчетности финучреждения по РСБУ.

«Из этого объема до конца декабря 11 миллиардов рублей банк планирует включить в базовый капитал после подтверждения финансового результата независимым аудитором», — говорится в релизе.

По оценкам Промсвязьбанка, норматив достаточности базового капитала кредитной организации к 1 января 2018 года составит не менее 7,4% (при минимальном регуляторном значении — 7,03%).



Ранее Промсвязьбанк получил прибыль от продажи непрофильного актива на 8 млрд рублей, которую включит в капитал.

Напомним, с 1 января 2018-го для системно значимых банков, к которым Промсвязьбанк относится, Центробанк ужесточает требования. Норматив достаточности базового капитала должен быть не ниже 7,025%. Сейчас он должен быть не ниже 6,1%, притом что для банков, не включенных в список системно значимых, — лишь 5,75%.

Промсвязьбанк нашел 8 млрд рублей для пополнения капитала Промсвязьбанк, которому нужно увеличить капитал, нашел деньги, пишут «Ведомости». Банк получил прибыль от продажи непрофильного актива на 8 млрд рублей, которую включит в капитал.