Госдума в среду, 13 декабря, единогласно приняла в первом чтении пакет поправок в законы «Об организации страхового дела», «О Центральном банке» и «О банкротстве», касающихся санации страховых организаций.

Законопроект направлен на совершенствование законодательства РФ о несостоятельности (банкротстве) в части введения возможности осуществления мер по предупреждению банкротства страховой организации с участием Банка России по аналогии с процедурой финансового оздоровления кредитных организаций — за счет государственных средств, через дофинансирование из фонда консолидации страхового рынка.

Основанием для рассмотрения Банком России вопроса о санации страховой организации, согласно законопроекту, является наличие «признаков неустойчивого финансового положения» страховой организации, создающих угрозу интересам ее страхователей, выгодоприобретателей, иных заинтересованных лиц и (или) государства, а также угрозу стабильности на финансовом (страховом) рынке.

Как ранее отмечал зампред ЦБ Виктор Чистюхин, отличие механизма санации страховщиков от аналогичной процедуры для банков в том, что у страховщиков предусмотрена актуарная оценка перед принятием решения о передаче компании на санацию.

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части санации страховых организаций» был одобрен профильным комитетом 7 декабря, но страховое сообщество отнеслось к нему весьма сдержанно, критикуя за непрозрачность критериев применения механизма санации и за чрезмерное вмешательство в деятельность коммерческих организаций — страховщиков.

​Чистюхин​: механизм санации страховщиков будет разработан в 2018 году Страховой рынок сейчас практически стабилизировался: если в 2015-м с рынка ушли 88 компаний, в 2016-м — 114, то в 2017-м — всего 20. Об этом сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Также непонятен принцип причисления тех компаний, к которым будет применяться санация, — в законопроекте не определено, как именно будут отбираться системно значимые страховщики. Ранее представители ЦБ говорили о том, что в настоящее время формируется список таких страховых организаций.

Руководитель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, выступая на заседании, отметил, что ко второму чтению законопроекта Центробанк должен подготовить проект нормативного документа, детализирующего подключение страховщиков к процедуре санации. «Иначе мы не примем его во втором чтении», — заявил депутат.



Первым и пока единственным кандидатом на применение механизма санации на страховом рынке является «Росгосстрах», который на данный момент контролируется ФК «Открытие», перешедший, в свою очередь, в результате санации под контроль Банка России.