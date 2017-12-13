Вице-премьер Турции Мехмет Шимшек сравнил ситуацию вокруг биткоина с «тюльпаноманией» XVII века.

«Биткоин превзошел «тюльпаноманию» — самый крупный «пузырь» в истории финансов», — написал Шимшек в Twitter.

По его мнению, потенциальным инвесторам не следует ввязываться в криптовалютные спекуляции, поскольку цена биткоина «может рухнуть так же внезапно, как и взлететь».

«Тюльпаноманией» называется краткосрочный период ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов в Нидерландах в 1636—1637 годах. Многие экономисты считают это явление одним из первых примеров биржевого «пузыря».

На прошлой неделе курс биткоина установил рекорд, преодолев отметку в 19 тыс. долларов. За год эта криптовалюта выросла более чем в 16 раз.

Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş.



Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir.



Bitcoin Surpasses "Tulip Mania"...https://t.co/qeYp9aCWZ1

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 13 декабря 2017 г.