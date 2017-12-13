Центробанк впервые заблокировал брокерские счета с деньгами, полученными в результате манипулирования рынком. Об этом сообщил «Ведомостям» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.



Ранее Банк России установил факт манипулирования на торгах Мосбиржи рынками 46 ценных бумаг в период с 24 июля 2014 года по 21 марта 2017-го группой лиц в составе управляющего директора профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Бонум Кэпитал» Евгения Тарубарова и его супруги Светланы Тарубаровой.

Тарубаров с использованием брокерского счета жены подавал заявку на покупку ценной бумаги на бирже на рыночных условиях. Затем он выставлял заявку на продажу с целью закрытия позиции по более высокой цене (выше лучшего спроса). После чего Тарубаров с использованием счетов ООО «Бонум Кэпитал» выставлял встречную заявку на покупку с аналогичными параметрами, большая часть объема которой удовлетворялась за счет ранее выставленной заявки по счету его супруги, пояснили в ЦБ.



«У Тарубарова Е. Н. была возможность покупать и продавать ценные бумаги по счету Тарубаровой С. Н. практически без убытков, сформировав на ее счете излишний доход в сумме более 10 миллионов рублей за счет нанесения ущерба ООО «Бонум Кэпитал» и его клиентам в доверительном управлении в сопоставимом размере. Размер незаконно полученного дохода в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации квалифицируется как крупный», — отметили в Центробанке.

По словам Ляха, в результате пострадали лица, которые отдали свои деньги в управление «Бонум Кэпиталу». Блокировка счетов дает шанс пострадавшим рассчитывать на возврат денег, добавил он.



В обязанности Тарубарова не входило совершение сделок на бирже от имени «Бонум Кэпитала». «В данном случае работодатель является пострадавшей стороной. Однако данный кейс показывает, что профучастники не должны подходить спустя рукава к выстраиванию систем внутреннего контроля. То, что сотрудник, который не должен был иметь права доступа к программным комплексам, смог участвовать в торгах от имени общества, бросает тень в конечном итоге на всю систему комплаенс в организации и потенциально снижает доверие клиентов к инвестиционной деятельности по доверительному управлению», — заключил Лях.

Банк России направил материалы проверки в правоохранительные органы.