Полиция завершила расследование уголовного дела о хищении более чем 3,5 млрд рублей у предприятия и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Москве завершено предварительное расследование уголовного дела по факту хищения свыше 3,5 миллиарда рублей у предприятия по разработке и производству радионавигационной аппаратуры, одним из акционеров которого на момент совершения преступления являлась государственная корпорация, а также по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере свыше 2 миллиардов рублей. Проверка была инициирована службой безопасности госкорпорации «Ростех», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как установлено в ходе расследования, в период с 2008 по 2016 год участники преступного сообщества вводили в заблуждение акционеров указанного предприятия относительно законного распоряжения денежными средствами, находившимися на расчетных счетах акционерного общества, и заключали заведомо фиктивные гражданско-правовые сделки с подконтрольными организациями-однодневками.

В результате 3,5 млрд рублей, полученные незаконным путем, поступили в распоряжение участников ОПС, которые далее распорядились ими по своему усмотрению.

Кроме того, установлено, что руководитель структурного подразделения преступного сообщества одновременно являлся главой организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории Москвы в период с октября 2006 года по декабрь 2016-го. В процессе противоправной деятельности по обналичиванию денежных средств участники ОПГ извлекли доход в размере более 2 млрд рублей.

«По материалам проверки, проведенной сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве совместно с ФСБ России, Главным следственным управлением столичной полиции по инициативе госкорпорации «Ростех», были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 («Мошенничество»), статьей 172 («Незаконная банковская деятельность») и статьей 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») Уголовного кодекса РФ», — сообщила Ирина Волк.



Уточняется, что к уголовной ответственности привлечены 14 лиц. В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела.

