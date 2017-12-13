Вклад цифровой экономики в ВВП России на текущий момент составляет 2,1%, вместе с мобильным сегментом — 5,06%, показало исследование «Экономика Рунета», проведенное Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК).

«Сегодня аналитики РАЭК оценивают вклад цифровой экономики в экономику России в 2,1% ВВП, а вклад мобильной экономики — в 3,8% ВВП. Суммарный вклад составляет 4,35 триллиона рублей, или 5,06% ВВП», — сказал директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

По данным исследования, влияние интернет-рынков на экономику растет на 11% в год, и к 2021 году вклад «чистых» интернет-рынков в ВВП составит 4,7%. В интернет-отрасли работает порядка 2,3 млн человек, включая самозанятых.

Исследование показало, что аудитория Рунета на данный момент составляет 87,7 млн (71% населения России). Причем впервые мобильная аудитория превысила десктопную.

«РАЭК предсказывает, что к 2020 году доступ в Интернет в РФ будут иметь до 85% россиян, а к 2021 году мобильная экономика станет больше, чем отрасль сельского хозяйства. Уже сегодня мобильная экономика — 11-я по размеру экономика России», — сказал Плуготаренко.

Мобильная экономика Рунета будет расти в среднем на 10,7% ежегодно в ближайшие пять лет, к 2021 году ее доля в ВВП достигнет 4,7%. По его словам, в мобильной экономике Рунета на текущий момент создано 1,2 млн рабочих мест, еще 430 тыс. появится в течение следующих пяти лет. На сегодняшний день 0,54% ВВП приходится на малый бизнес в мобильной экономике. Косвенный вклад мобильной экономики в ВВП составляет 1,76 трлн рублей.