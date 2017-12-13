АФК «Система» сообщила об отмене продажи акций «Детского мира» в связи с арестом активов корпорации, сообщили в пресс-службе холдинговой компании.

«ПАО АФК «Система» сообщает, что объявленное ранее предложение по продаже акций ПАО «Детский мир» не может быть завершено в связи с опасениями инвесторов, вызванными враждебными действиями, инициированными НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» и приведшими к введению обеспечительных мер и аресту имущества АФК «Система», в том числе всех принадлежащих корпорации акций «Детского мира», — говорится в релизе.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Башкирии в рамках обеспечительных мер по иску «Башнефти» и «Роснефти» к АФК «Система» на 131,6 млрд рублей арестовал 52,09% акций «Детского мира», 90,5% акций агрохолдинга «Степь», 71,87% акций МТС Банка, 100% долей в уставном капитале ООО «Система Телеком Активы» и другие активы. Компании запрещено распоряжаться этим имуществом и получать доход по арестованным ценным бумагам и долям.



Позже в АФК «Системе» заявили, что «Башнефть» и «Роснефть» намерены довести корпорацию до банкротства.

«АФК «Система» высоко ценит свою репутацию в международном инвестиционном сообществе и выражает сожаление в связи с тем, что участники предложения не могут осуществить данную сделку. Большинство участников предложения — ведущие международные институциональные инвесторы. Таким образом, требования и действия НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» создали очевидные препятствия для поступления новых иностранных инвестиций в экономику РФ. Помимо преднамеренного разрушения стоимости АФК «Система» и ее дочерних компаний, безответственные действия НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» теперь повлияли на другие международные и российские организации», — отметили в АФК «Система».

Корпорация будет защищать свои интересы и интересы всех акционеров, инвесторов и партнеров всеми законными способами, добавили в пресс-службе.

