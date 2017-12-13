Банк России в начале 2018 года может передать на согласование в Минкомсвязь РФ законопроект об обмене данными между операторами мобильной связи и банками о получении клиентами сим-карт с новыми телефонными номерами, сообщил журналистам заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев в кулуарах конференции «Рунет-2017: итоги года».

Летом на Международном финансовом форуме Сычев сообщал, что ЦБ РФ и Минкомсвязь готовят закон, который обяжет всех сотовых операторов передавать банкам информацию о замене сим-карт клиентов. При этом он признал, что для принятия этого закона необходимо внести поправки в законодательство о персональных данных.

«Пока документ на нашей стороне, мы юридические моменты отрабатываем. Будет готово — отправим в Минкомсвязь. В этом году точно не получится, скорее всего, в начале следующего», — сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть рассмотрен и принят закон об обмене данными о замене сим-карт между операторами мобильной связи и банками.

Главная идея законопроекта — сделать обмен информацией между операторами мобильной связи и финансовыми организациями доступной всем игрокам на финансовом рынке, пояснил представитель ЦБ. «Мы прекрасно понимаем, что для телеком-операторов это дополнительные расходы на формирование такого обмена. Важно, чтобы тарифная политика не различалась у разных операторов и чтобы принцип формирования тарифов был один для всех», — добавил Сычев.

Выступая в ходе конференции, Сычев также отметил, что у ЦБ существует идея «совместного проживания» финансовых организаций и операторов связи.

«Хотя бы обмен информации о заменах сим-карт. Это с точки зрения «финансового фрода» (мошенничества. — Прим. ред.) важная тема и востребованная услуга со стороны финансовых организаций. Телеком-операторы, в свою очередь, готовы эту услугу поставлять», — подчеркнул Сычев, добавив, что вопрос в том, как это правильно законодательно оформить.